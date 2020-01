Aquarium oder Wasserbett: Haftpflicht reicht oft nicht aus

Zusatzversicherung statt Standardpolice: Die Haftpflichtversicherung zahlt oft nicht für einen durch Aquarium oder Wasserbett verursachten Wasserschaden.

Bei normalen Wasserschäden greift die Haftpflicht

Wenn der Anschluss der Waschmaschine eines Mieters kaputt geht, ist die Sache anders: Für Schäden am Mobiliar in der darunterliegenden Wohnung kommt die Privathaftpflichtversicherung des Verursachers auf, für die am eigenen Mobiliar seine Hausratversicherung. Und Schäden am Gebäude wie etwa die durchweichte Geschossdecke sind durch die Wohngebäudeversicherung des Eigentümers oder der Eigentümergemeinschaft gedeckt.