Waldbrandschäden: Welche Versicherung zahlt?

Wer die richtige Police abgeschlossen hat, ist bei einem Waldbrand zumindest versicherungstechnisch auf der sicheren Seite.

Wer auf diese Weise unabsichtlich einen Waldbrand verursacht hat, sollte eine private Haftpflichtversicherung haben. Denn diese bezahlt für den Schaden in der Regel, erklärt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz ist vorsätzliches Handeln, grobe Fahrlässigkeit ist hingegen inbegriffen.

Die Privathaftpflichtversicherung tritt grundsätzlich für alle Schäden ein, für die der Versicherungsnehmer haftungsrechtlich verantwortlich ist. Die Versicherungssumme sollte mindestens fünf Millionen Euro pauschal für Personen- und Sachschäden betragen, rät der Bund der Versicherten (BdV) in Henstedt-Ulzburg bei Hamburg. Prämien sparen können Kunden durch eine Selbstbeteiligung.

Brandschäden am Auto: Wer zahlt?

Brandschäden am Auto sind gedeckt, wenn der Halter mindestens eine Teilkaskoversicherung hat, erklärt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin. Auch eine Vollkaskoversicherung übernimmt entsprechende Schäden. Wer nur eine Haftpflichtversicherung für sein Fahrzeug hat, geht in der Regel leer aus.