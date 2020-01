Silvesterschäden an Haus oder Wohnung: Wer zahlt?

Feuerwerk, Alkohol, Leichtsinn - diese Mischung kann schnell zu teuren Schäden führen: welche die Versicherung zahlt, welche nicht.

Damit Silvesterraketen sich nicht in die Wohnung verirren, sollten Türen, Dachluken und Fenster an diesem Tag geschlossen bleiben.

Eine verirrter Böller landet in der Wohnung und löst ein Feuer aus, eine Rakete beschädigt die Fassade, ein Partygast zündet im Treppenhaus Knaller und demoliert dadurch Wände und Teppichbelag - die Liste möglicher Unfälle an Silvester ist endlos. Viele dieser Szenarien sind durch Versicherungen abgedeckt - vorausgesetzt man hat sie abgeschlossen.

Gebäudeversicherung zahlt Schäden am Haus

Hauseigentümer können für Schäden durch Böller oder Silvesterraketen ihre eigene Versicherung in Anspruch nehmen. Für Schäden an der Hauswand, dem Dach oder der Garage ist die Wohngebäudeversicherung zuständig. Das gilt insbesondere auch dann, wenn der Schaden nicht von ihnen selbst verursacht wurde und der Schuldige nicht ermittelt werden kann. Wenn zum Beispiel Unbekannte den Briefkasten mit einem Kanonenschlag beschädigt haben, sollte sich der Hauseigentümer an seine Wohngebäudeversicherung wenden.