Jobcenter muss nicht für Abiball zahlen

Wünschenswert, aber kein Mehrbedarf: Hartz-IV-Bezieher erhalten für den Abiball ihrer Kinder keine zusätzliche finanzielle Unterstützung.

Die Teilnahme am Abiball zählt zum Privatvergnügen. Schüler, deren Eltern Hartz-4-Leistungen beziehen, haben daher keinen Anspruch auf zusätzliche finanzielle Unterstützung. Das hat das Sozialgericht in Düsseldorf entschieden (Az.: S 43 AS 2221/18). Denn Grundsicherungsleistungen dienten der Existenzsicherung.