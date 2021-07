Ohne Fahrkarte erwischt: Was dürfen Kontrolleure?

Wer in Bus, Bahn oder Tram ohne Ticket ertappt wird, muss mit den Kontrolleuren aussteigen. Wie es dann weitergeht, legen verschiedene Gesetze fest.

«Fahrkarten, bitte!»: Wer ohne Ticket unterwegs ist, zuckt bei diesem Satz zusammen. Erwischen Kontrolleure Passagiere, wollen sie meist dessen Personalien aufnehmen und am Ende ein Bußgeld kassieren. Doch welche Rechte haben Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein? Und was dürfen die Kontrolleure? Eine Einschätzung dazu gibt Rechtsanwalt Gregor Samimi aus Berlin. Er ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins.