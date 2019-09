Wiederholtes Schwarzfahren: Welche Strafen drohen?

Was passiert eigentlich, wenn jemand den ÖPNV generell umsonst nutzt? Erst einmal nichts, dann aber ganz viel.

Schwarzfahren wird auch mit Gefängnis bestraft

Was droht bei Anzeige? Nicht selten wird das Verfahren gegen eine Geldauflage eingestellt, wenn es sich um Ersttäter handelt - also Menschen, die bisher in keiner Weise auffällig wurden, erklärt Janeczek. «Das steigert sich dann bei wiederholtem Verhalten.» Beim zweiten Mal steigt die Höhe der Geldstrafe, dann gibt es eine Freiheitsstrafe auf Bewährung, und letztlich ist ein Gefängnisaufenthalt von mehreren Monaten möglich. «Das kommt gar nicht so selten vor», so der Rechtsanwalt.