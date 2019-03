Kinderfotos im Netz posten: Was dürfen Eltern?

Viele Eltern posten fleißig Fotos ihrer Kinder in sozialen Medien und lassen kein Detail aus der familiären Privatsphäre aus. Doch solche Bilder bergen Risiken - für Kinder und für Eltern.

«Hören Sie bitte auf, Fotos Ihrer Kinder für jedermann sichtbar bei Facebook und Co zu posten! - Auch Ihre Kinder haben eine Privatsphäre!» Mit diesem Appell erregte die Polizei der Stadt Hagen vor einem Jahr viel Aufmerksamkeit. Das Thema bleibt aktuell: Ist es okay, Fotos seiner Kinder online zu stellen? Welche Risiken birgt das? Und was tun Eltern ihren Kindern damit eigentlich an? Drei Experten antworten: