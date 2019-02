Schöffe werden: Rechte und Pflichten der Laienrichter

Schöffen entscheiden gemeinsam mit Berufsrichtern über Schuld und Strafe - kein ganz einfaches Ehrenamt. Alles zu Aufgaben, Voraussetzungen und Vergütung von Laienrichtern.

«Schöffen sind Laienrichter, die über kein juristisches Fachwissen verfügen, aber Alltagserfahrungen und Menschenkenntnisse mitbringen». Das erläutert Hasso Lieber vom Bundesverband der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter - Deutsche Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen. «Das Zusammenwirken von Laien- und Berufsrichtern bei Gerichtsverfahren soll zu einer Rechtsprechung beitragen, die lebensnah ist und das Vertrauen der Bürger in die Justiz stärkt und erhält», betont Detlef Feige vom NRW-Justizministerium. Pro Verfahren gibt es einen bis drei Berufs- sowie zwei Laienrichter. Sie sind gleichberechtigt. Für Lore Sprickmann Kerkerinck vom Deutschen Richterbund sind Schöffen ein wichtiges Element des demokratischen Rechtsstaates: «Sie sind ein Bindeglied zwischen Staat und Bürger.»

Wer darf Schöffe werden?

Rund 61.000 Schöffen gibt es in Deutschland. Gewählt sind die Ehrenamtlichen für fünf Jahre, die aktuelle Amtszeit hat

zum Jahresanfang 2019 begonnen. Nur Frauen und Männer zwischen 25 und 70 Jahre mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne Vorstrafen dürfen Schöffen werden. Schöffen müssen sich bei einer Verhandlung ein Bild machen über Sachverhalte. Also gehört es zu ihren Rechten, Fragen an Angeklagte, Zeugen oder Sachverständige zu stellen. Rechtliche Probleme oder juristische Begriffe müssen ihnen erläutert werden.