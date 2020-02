Drohnen dürfen nicht über Nachbargrundstück fliegen

Wer seine Drohne über dem Grundstück des Nachbarn fliegen lässt, verletzt dessen Persönlichkeitsrecht. Macht man es trotzdem, drohen Ordnungsgeld - und sogar Haft.

So gewährt etwa die allgemeine Handlungsfreiheit keinen Anspruch darauf, seine Flugdrohne über das Grundstück des Nachbarn fliegen zu lassen. Das entschied zumindest das Amtsgericht Potsdam (Az.: 37 C 454/13), wie die «Neue juristische Wochenschrift» berichtet. Bei Zuwiderhandlung können ein hohes Ordnungsgeld oder sogar Ordnungshaft drohen.

In dem verhandelten Fall ging es um einen Streit zwischen Nachbarn. Ein Mann hatte seine Drohne, die mit einer Kamera ausgestattet war, über das Haus und das Grundstück seiner Nachbarin fliegen lassen. Deren Grundstück ist durch hohe Hecken vor neugierigen Blicken geschützt. Als sie im Garten auf einer Sonnenliege las, startete der Nachbar seine Drohne. Die Nachbarin fühlte sich dadurch gestört und zog vor Gericht.

Drohne ist die umgangssprachliche Bezeichnung für einen Multicopter. Der Begriff Multicopter wiederum bezieht sich auf die Bauart des Fluggeräts: Aufstieg und Flug werden durch mehrere in einer Ebene angeordnete und nach unten wirkende Propeller ermöglicht. Beide Begriffe existieren allerdings im Luftrecht (noch) nicht. Dort wird lediglich zwischen unbemannten Luftfahrtsystemen (gewerbliche Nutzung) und Flugmodellen (private Nutzung) unterschieden.

© dpa

