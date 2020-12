Kfz-Versicherungsvergleich

Bei der Wahl der Haftpflichtversicherung fürs Auto sollten Sie nicht nur auf den Preis achten, sondern auch darauf, wie hoch der Versicherungsschutz ausfällt. Bei Personenschäden sind 7,5 Mio. EUR gesetzlich festgelegt, bei Sachschäden 1 Mio. EUR. Es gilt: Je höher der Versicherungsschutz, desto besser. Experten bemängeln seit Jahren, dass die gesetzlich festgelegten Deckungssummen bei Weitem nicht ausreichen. Insbesondere bei einer Kfz-Versicherung in Berlin macht eine hohe Deckungssumme Sinn, da der Verkehr in der Hauptstadt sehr dicht ist.

Bei einer Werkstattbindungsklausel der Pkw-Versicherung sollte man sich bewusst machen, dass Kaskoschäden am Pkw dann allein in der Hand des Versicherers liegen - sowohl bei Erstattung als auch bei der Behebung am Fahrzeug. Bei Neuwagen verlangt der Fahrzeug-Hersteller oft die Reparatur in der Vertragswerkstatt - das wird dann vom Versicherer nicht gewährleistet. Vermeiden Sie das und achten Sie beim Vergleich Ihrer Pkw-Versicherung darauf.