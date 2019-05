Zahlungsmittel: Karte überholt Bargeld

Die Deutschen haben im Jahr 2018 im Einzelhandel erstmals häufiger mit Kredit- oder Girokarte statt mit Bargeld bezahlt. Wie bezahlt wird, hängt auch vom Betrag ab.

Die Verbraucher in Deutschland greifen beim Bezahlen immer öfter zur Karte statt zum Bargeld. Im vergangenen Jahr sei im stationären Einzelhandel erstmals mehr Geld per Giro- und Kreditkarte ausgegeben worden als in bar, teilte das Handelsforschungsinstitut EHI mit.