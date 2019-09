Revolving-Kreditkarte: Zinsen sind oft sehr hoch

Bei Revolving-Kreditkarten stottern Kunden ihr Darlehen monatlich in kleinen Beträgen mit einem festgelegten Zinssatz ab. Das kann am Ende sehr teuer werden.

Revolving-Kreditkarte: Was ist das?

Bei den sogenannten Revolving-Kreditkarten, deren Name sich vom englischen Begriff für wiederkehrend ableitet, läuft ein Kredit mit variablem Zinssatz, der meist in kleinen monatlichen Beträgen zurückgezahlt werden muss. Der Karteninhaber kann wiederholt einen Kredit in Anspruch nehmen, auch wenn er ihn zwischendurch bereits ganz oder teilweise getilgt hatte. Anders als bei anderen Kreditkarten wird der Saldo nicht am Monatsende über das Girokonto ausgeglichen.