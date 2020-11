Schulden bei Freunden eintreiben

Einem Freund hilft man bei Problemen gerne aus, auch bei finanziellen. Doch wie geht man vor, wenn der das geliehene Geld nicht zurückzahlt?

Wiederholte Bitte nach Geld thematisieren

Die Antwort: Das kommt auf die Summe an, sagt Frank Wiedenhaupt von der Schuldner- und Insolvenzberatung der Berliner Stadtmission. Bei kleinen Beträgen, etwa von einem Bier in einer Kneipe, sollte der Freund darüber hinwegsehen. Wenn es immer wieder mal vorkommt, könne er das ansprechen, indem er etwa sagt: «Jetzt ist mal Schluss. Dann musst du in der Kneipe eben heute trocken ausgehen.» Eine gute Freundschaft halte das aus, meint Wiedenhaupt.