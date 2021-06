So macht Gärtnern mit Kindern Spaß

Gerade kleinere Kinder sind dem Gärtnern gegenüber aufgeschlossen. «Das Schöne ist ja, im Garten kann man immer etwas erleben und Lebewesen und Pflanzen beobachten», sagt Antje Lobenstein vom Deutschen Gartenbaumuseum in Erfurt.

Glücksmomente: Gemeinsam im Beet wühlen, den Pflanzen beim Wachsen zusehen und am Ende auch noch etwas ernten.

Die Museumspädagogin führt dort seit 2002 mit Kindern Gartenprojekte durch. Ihre Motivation ist es, Menschen zu zeigen, wie sie auch jenseits von Reisen und Konsum ihre Freizeit gestalten können. Im Rahmen der Bundesgartenschau 2021 bietet das Museum mehr als 300 Veranstaltungen für Schulklassen und Erwachsene an. Beim Bearbeiten eines Stückchens Erde entwickelten wir nicht zuletzt ein Heimatgefühl und eine Verbundenheit mit einem Ort, sagt Lobenstein. «Dies stärkt und erfüllt das Leben.» Im Gespräch mit dem dpa-Themendienst erklärt die Gärtnerin, wie Eltern ihre Kinder beim Gärtnern einbinden können.

Um den Nachwuchs langfristig zu motivieren, helfen kleine Projekte. So können Eltern ihnen etwa ein eigenes Beet abtrennen. Wichtig sei dabei, dass die Eltern nicht die ganze Verantwortung abgeben, sagt Lobenstein. Denn Kinder brauchen Erfolgserlebnisse. Verwelken ihnen die Pflanzen wegen zu wenig Wasser, kann Frust entstehen.

«Auch ein Tagebuch, in dem die Kinder Fortschritte festhalten können, ist motivierend», erklärt die Expertin. Denkbar ist zum Beispiel, dass die Kleinen das Wachstum mit dem Handy festhalten und aus den Fotos ein digitales Album erstellen.

«Ich würde Kinder in alle Aufgaben einbeziehen», sagt Lobenstein. «Wichtig ist dabei nur, dass Eltern den Kindern je nach Alter zur Seite stehen und sie bei den Arbeitsschritten begleiten». Beliebte Aufgaben sind häufig: Steckzwiebeln setzen, Samen aussäen, Unkraut jäten oder mit einer kleinen Gießkanne die Pflanzen bewässern. «Schön ist immer auch, wenn Kinder etwas ernten können.»

Welche Werkzeuge sind für Kinder geeignet und empfehlenswert?

Denkbar sind eine Gießkanne, ein kleiner Schubkarren und ein Kinderspaten. «Wichtig ist, dass die Kinder taugliche Werkzeuge in die Hände bekommen, also kein Werkzeug aus Plastik. Sonst haben sie keine Freude an den Arbeiten», sagt Lobenstein.