So gelingen Spielerunden mit den Kids

Wer mit seinen Kindern öfter die Familienbrettspiele hervorholt, fördert nicht nur ihre Konzentration, ihren Ehrgeiz und flexibles Denken. Auch das Anwenden von Regeln, das Schließen von Kompromissen, und das Aushalten von Frustration wird geschult.

Einen entscheidenden Tipp hat sie noch parat: «Aufhören, wenn es am schönsten ist». Eine Spielrunde sei für ein kleines Gehirn Schwerstarbeit. «Es kann passieren, dass die Konzentration nicht für eine neue Runde reicht, die dann in Tränen enden würde.» So eine Situation sei dann kaum mehr zu retten. Besser sei rausgehen und eine Runde Fangen spielen oder anders in Bewegung kommen.