Kinder beim Vorlesen mitmachen lassen

Kinder machen beim Vorlesen gerne mit und lernen dabei spielerisch die Welt verstehen.

Für Eltern heißt das, beim Vorlesen von Bilderbüchern ruhig die ein oder andere Frage an das Kind zu richten, erklärt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Und auch die Kinder selbst sollen sich trauen, immer wieder nachzufragen. Pausen können dabei eine kreative Wirkung haben.

«Noch mal!» - Kinder hören die gleichen Geschichten gerne immer wieder. Ein Buch mehrmals zu lesen, verfestigt den Wortschatz. Außerdem begreifen Kindern auf diese Weise leichter, was sie vorher noch nicht erfasst haben. Und über vertraute Inhalte können sich Eltern mit ihrem Kind gut austauschen.

Besser als E-Books eignen sich übrigens laut dem Verband gedruckte Bücher zum Vorlesen. Töne und Animationen auf einem mobilen Gerät lenken sowohl Eltern als auch Kinder in der Regel eher ab und beeinträchtigen so das Verständnis.

19. November 2021

