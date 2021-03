Erste Liebe in Zeiten des Lockdowns: Wie Eltern Kinder unterstützen

Soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren - darunter leiden alle, aber besonders Jugendliche, die gerade in der Phase der Ablösung vom Elternhaus sind. Aber nicht nur das.

Denn ist es doch auch oft die Zeit, in die die erste Liebe fällt, der erste Kuss, der erste Sex, der erste Rausch. Doch in Zeiten des Lockdowns werden sie um diese Erfahrung gebracht.

Kreative Lösungen mit zwei Stühlen

Die Erziehungsexpertin plädiert für kreative Lösungen: «Vielleicht stellt man für die Zwei auch zwei Stühle in den Garten. Oder in die Garage, dann fühlen sie sich nicht so beobachtet.» Wenn der Jugendliche angesichts der Situation wütend wird, müssten das Eltern eben auch aushalten können.