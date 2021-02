Was Kinder im Winter aus dem Haus lockt

Für Kinder gibt es derzeit nicht viel Anreiz, rauszugehen: Wenn es draußen nass und kalt ist und nichts offen hat, scheinen Laptop und Smartphone doch verlockender zu sein. Wie können Eltern ihren Nachwuchs also zum Rausgehen motivieren?

Kinder spielen auf einem Spielplatz in Berlin.

Ein Kind fährt in einem Berliner Park mit einem Fahrrad einen Hügel hoch.

Statt den Zwei-Stunden-Waldspaziergang zu planen, kann es helfen, das Thema «Rausgehen» in kleinere Einheiten aufzusplitten. «Man kann sich zum Beispiel gemeinsame Mini-Projekte überlegen: einen halbe Stunde draußen auspowern mit dem Rad, Schlitten oder Laufrad», schlägt Dana Mundt vor. Sie ist Sozialpädagogin bei der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. An den Wochenenden kann man sich gezielt neue Spielplätze aussuchen und die gemeinsam erkunden.

Wenn das Wetter so gar nicht rausgehtauglich ist, gibt es laut Mundt noch ein paar Projekte für drinnen, die die Kinder zumindest zeitweise von den Bildschirmen loseisen können: etwa Knete selber machen oder Salzteig, Fotobücher gemeinsam gestalten als Geschenk für die Großeltern oder Freunde, die man gerade nicht sehen kann. Auch Kissenschlachten sind ein probates Mittel für alle, um aufgestaute Energie loszuwerden.

Oft reiche es, die Kinder da abzuholen, womit sie sich gerade gerne beschäftigen: Sind Rollenspiele gerade angesagt, dann dockt man einfach da an, und fragt ob man mit dem ausgedachten Maulwurf oder der Katze mitspielen darf.

Wenn einem mal gar nichts einfällt, kann man vielleicht einmal pro Woche den Familienspieleabend einführen. «Manche Spiele gehen auch per Video und den Großeltern, wie Schach.»

