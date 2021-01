Paare im Lockdown: Häufiger Streit kein Zeichen schlechter Beziehungen

Finanzielle Sorgen, beruflicher Druck und Stress bei der Kinderbetreuung: Partnerschaften sind während des Lockdowns besonderen Belastungen ausgesetzt.

Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Wenn es mit dem Partner derzeit häufiger Streit gibt als sonst, ist das aber nicht zwangsläufig ein Zeichen für eine schlechte Beziehung, sagt Anne Milek. Sie ist Professorin für Paar- und Familienpsychologie an der Uni Münster.

Momentan fallen viele Dinge weg, die Partner sonst als Ventil für ihre Anspannung nutzten, zum Beispiel abends eine Runde ins Fitnessstudio gehen oder sich mit Freunden treffen. Fallen solche ausgleichenden Mechanismen weg, sprechen Forscher von «Spill Over»-Effekten: «Stressoren aus dem Außen werden dann in die Partnerschaft eingeschleppt», erklärt Milek.

Das gereizte Verhalten des anderen wird dann schnell mal als Eigenschaft des Partners oder als Böswilligkeit gesehen, ohne die aktuellen Rahmenbedingungen «mildernd» zu berücksichtigen. «Es ist eine Gefahr, dass unterschiedliche Faktoren wie Doppelbelastung durch Homeoffice und Kinderbetreuung in der Bestandsaufnahme in einen Topf geworfen werden und dass dann reflexartig Schlüsse gezogen werden wie: «Wir lieben uns nicht mehr.»»

© Blume 2000

Am 14. Februar liegt wieder ganz viel Liebe in der Luft! Versenden Sie klassische roten Rosen, traumhafte Blumensträuße in Rosé oder bezaubernd duftende Lilien zum Fest der Liebe! mehr