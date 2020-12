Weihnachten ohne Geschenke: So geht's

«Ich habe kein Geschenk für dich» - dieser Satz ist hart. Allerdings kann es zu Weihnachten eine Reihe von Gründen für ihn geben: verspätete Pakete, wegen Corona geschlossene Geschäfte oder schlicht eine Absage an Konsum und Vorweihnachtsstress.

Egal, ob es eine bewusste Entscheidung oder unfreiwillig passiert ist: «Wichtig ist in diesem Fall, es nicht erst zu thematisieren, wenn unter dem Baum kein Geschenk liegt», sagt Scharnhorst. Eltern etwa sollten die Gründe klar benennen und das Thema so früh wie möglich ansprechen, damit keine falschen Erwartungen entstehen. «Probleme entstehen da, wo unsere Erwartungen enttäuscht werden.»

Bei größeren Kindern sei es wichtig, den Fokus auf andere Dinge zu lenken. «Da können wir uns an anderen Ländern orientieren. In England gestalten Familien Weihnachten beispielsweise mit Spielen.» Warum nicht den Abend mit einer Scharade, Gedichten, Singen oder Musizieren füllen - und so dem Konsumzwang entgehen, schlägt Scharnhorst vor.

Wichtig ist, bei der Planung alle Familienmitglieder einzubeziehen. Also gemeinsam zusammensetzen und darüber sprechen, was jedem an dem Tag wichtig ist: Was möchtest du an Weihnachten essen, spielen, unternehmen? «Eltern können da auch Verantwortung abgeben», rät die Psychologin. Denn wenn alle gemeinsam dafür verantwortlich sind, dass Weihnachten schön wird, nimmt dies den Druck von jedem Einzelnen.