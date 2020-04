Ostereiersuche in der Wohnung: Die besten Verstecke

Spielt das Wetter nicht mit oder können Familien wie in der Corona-Krise die Wohnung nicht verlassen, können sie die beliebte Ostereiersuche kurzerhand in die eigenen vier Wände verlagern.

Bei der Suche nach passenden Verstecken für Ostereier in der Wohnung ist Kreativität gefragt. Als besonders lustig erweisen sich meist Verstecke, bei denen die Eier, Schokohasen und Süßigkeiten offen darliegen und dennoch nicht gesehen werden. Je nach Alter der Kinder bieten sich folgende Ideen an:

Sonderaktionen rund um die Ostereiersuche veranstalten

Um der Tradition ein bisschen mehr Pfiff zu geben, können sich Eltern für das Ostern in den eigenen vier Wänden einige Besonderheiten ausdenken. So kann die Ostereiersuche als Schnitzeljagd gestaltet werden, bei welcher die Kinder den Hinweisen kreuz und quer durch die Wohnung bis zu einem besonderen Schatz folgen. Eine weitere Variante besteht darin, ein "Super-Ei" zu verstecken. Dieses wird an einen besonders schwer zu findenden Ort platziert - etwa. Wer das Ei findet, erhält eine besondere Leckerei als Belohnung.



Mit etwas älteren Kids lässt sich die Ostereiersuche auch auf die ganze Familie ausbreiten: Jedes Familienmitglied erhält eine bestimmte Anzahl an Eiern, die jeweils in einem eigenen Raum versteckt werden sollen. Anschließend geht die Familie gemeinsam durch die Räume und durchsucht sie. Wer seine Eier am besten verborgen hat, gewinnt.