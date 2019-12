Emilia und Noah sind 2019 beliebteste Vornamen in Berlin

Emilia und Noah - das sind die beliebtesten Vornamen für Berliner Babys in diesem Jahr.

Emilia führt die Hitliste schon seit einigen Jahren an, Noah ist neu an der Spitze aufgetaucht, wie aus einer am Montag (30. Dezember 2019) in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) veröffentlichten Statistik des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld hervorgeht. Auf den Plätzen zwei und drei folgen bei den Mädchen Emma und Charlotte, bei den Jungs Leon und Emil. Häufiger als in anderen Bundesländern nennen Berliner Eltern ihren Nachwuchs Alexandra, Charlotte, Hailey, Zoe, Adam, Alexander und Theodor, wie der Forscher herausfand.