Eigener Fernseher fürs Kind?

Ob das Kind ein eigenes Fernsehgerät - ob nun zum Fernsehen oder zum Zocken - bekommt, ist eine Grundsatzfrage. Und eine Frage des Alters.

Im Wohnzimmer spielen ist sicherer

Kristin Langer von der Initiative «Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht» findet es besser, wenn das Spielen des Kindes in einem Gemeinschaftsraum stattfindet. «Denn wenn sich Kinder mit der Konsole zurückziehen, bekommen Eltern nicht mit, ob sich das Kind zu sehr in die Spielwelt hineinsteigert», erklärt die Pädagogin. Und auch andere mögliche Probleme bleiben verborgen - unpassende Kontakte über die Chatfunktion oder der Kauf kostenpflichtiger Erweiterungen etwa.