Marie und Alexander beliebteste Babynamen in Berlin

Marie und Alexander sind im vergangenen Jahr die beliebtesten Babynamen in Berlin gewesen. Auf den Plätzen folgen Sophie und Charlotte sowie Maximilian und Paul, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Donnerstag, den 2. Mai 2019 in Berlin mitteilte.

Viele Eltern vergeben jedoch auch mehrere Vornamen, die alle in die Hitliste einfließen. Zählt man ausschließlich die Erstnamen, dann liegen in Berlin Emilia und Mohammed an der Spitze. Mit der Gesamtliste aller Namen liegt Berlin im Bundestrend: Deutschlandweit halten Marie, Sophie oder Sofie und Maria die vordersten drei Plätze. Jungs wurden am häufigsten Paul, Alexander und Maximilian genannt. Die GfdS wertete die Daten von 700 Standesämtern aus und erfasste nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller vergebenen Namen.

