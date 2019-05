Marie und Paul sind beliebteste Babynamen

Auf der aktuellen Liste der am häufigsten vergebenen Vornamen gibt es nur wenige Überraschungen. Eine davon: Ein Neuling hat es unter die Top Ten geschafft.

Im vergangenen Jahr konnten Johanna (Platz 10) und Henry (Platz 9) in die Liste der zehn Namen aufrücken, die bei Eltern von Neugeborenen am beliebtesten waren. «Henry ist in den Top-Ten ein absoluter Neuling und der erste anglophone Name seit Jahren», sagte die GfdS-Geschäftsführerin Andrea-Eva Ewels. Es sei jedoch unmöglich zu sagen, warum gerade dieser englische Name so beliebt ist.