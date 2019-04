Tipps gegen Streit auf der Familienfeier

Konflikte können auf Familienfesten jede Harmonie vertreiben. Doch Gastgeber können etwas dagegen tun - noch bevor die Feier beginnt.

Es könnte so schön sein. Und ist es doch häufig nicht. Denn allzu oft enden Familienfeiern nicht in der erhofften Harmonie, sondern im Streit. Dabei sind es gerade die großen Feste, die eskalieren - Kommunion oder Konfirmation, Taufen oder Hochzeiten etwa. Anlässe also, bei denen Menschen zusammenkommen, die sich sonst nie sehen.