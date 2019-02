Ständige Sorge ums Kind überwinden

Dauerängstliche Eltern müssen sich ihrer Furchtsamkeit stellen. Das ist nicht nur besser für sie selbst, sondern auch fürs Kind.

Die kleine Julia trabt vergnügt zu ihren Freundinnen zum Spielenachmittag. Endlich Zeit für einen gemütlichen Kaffee. Doch was ist das? In der Ferne schrillen Sirenen. Kalter Angstschweiß bricht aus. «Das ist garantiert meine Kleine», könnten sich Eltern jetzt denken. Ist das noch normal, diese ständige Sorge ums Kind?

Woher kommt die Sorge ums Kind?

«Sie entsteht meist dadurch, dass man schon von einem ähnlichen Fall gehört hat», sagt Christina Hunger-Schoppe. «Es gibt also einen guten Grund, sich um die Kinder zu sorgen», erklärt die Psychologische Psychotherapeutin am Uniklinikum Heidelberg. Angst ist gesund, sonst würden wir uns ständig in gefährliche Situationen begeben, ergänzt Ingo Spitczok von Brisinski, Fachbereichsarzt Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an der LVR-Klinik Viersen.