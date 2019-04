Sie befinden sich hier: Startseite Lifestyle Familien

Ostern für Kinder: 7 Ideen gegen Langeweile

Mit Eiersuchen allein wird Kindern an Ostern schnell langweilig. Spiele und andere Aktivitäten, die die ganze Familie einbeziehen, sorgen für Abwechslung.

An Ostern kommt meist die ganze Familie zusammen. Eine gute Gelegenheit, endlich mal ein bisschen Zeit füreinander zu haben. Das komme im Alltag zwischen Schule, Kindergarten und Beruf im Alltag oft zu kurz, sagt Gabriele Guth vom Berufsverband Deutscher Psychologen. Sie rät Eltern, gerade an Feiertagen auf gemeinsame Momente zu achten: «Das ist für die Bindung das Wichtigste.» Mit den folgenden sieben Tipps können Eltern in dieser Zeit für Abwechslung sorgen:

1. Verlorengegangenes zu Ostern neu entdecken Ostern ist nicht nur das erste Frühlingsfest im Jahr, Christen feiern auch die Auferstehung Jesu Christi. «Es geht darum, etwas, das verloren gegangen ist, wieder neu zu entdecken,» sagt Guth. Das können zum Beispiel alte Geschichten sein, die von den Großeltern erzählt werden. Eine Patchworkdecke oder eine Mütze für den Teddy, die die Kinder aus alten Kleidern zusammennähen. Ein altes Möbelstück für das Kinderzimmer gemeinsam aufhübschen. Eine Collage aus alten Fotos basteln oder auf dem Dachboden stöbern und Dinge neu entdecken.

2. Gemeinsam auf die Suche nach Ostereiern machen Eltern und Großeltern können sich gemeinsam mit den Kindern auf die Suche nach Ostereiern machen, sagt Andrea Lambeck von der Plattform Ernährung und Bewegung. Mit Zeichen wie warm oder kalt helfen sie den Kindern oder führen sie auch einmal in die Irre, um den Spaßfaktor zu erhöhen. Um mit Schwung in den Frühling zu starten, eignen sich als Geschenke zusätzlich zur Schokolade ein Springseil, Gummitwist oder ein Ball.

3. Individuelles Osternest für Osterschätze basteln Vor der Eiersuche kann sich jedes Kind ein Nest oder einen Beutel für die eigenen Osterschätze basteln. Dort sammelt es die Leckereien und bewahrt sie auf. Damit Kinder lernen, sich die Süßigkeiten einzuteilen, sollte weder zu wenig noch zu viel Schokolade im Körbchen oder Beutel landen, sagt Lambeck.

4. Ostersüßigkeiten sammeln und teilen Damit nicht der Schnellste alle Süßigkeiten absahnt, werden Ostereier & Co. nach der Suche auf einen Haufen gelegt. Reihum nimmt sich jeder, ob Kind oder Erwachsener, was er am liebsten mag. Um die Schwierigkeit zu erhöhen, kann die Gruppe jedes Mal eine neue Aufgabe stellen- zum Beispiel ein Rätsel: «Welches Gemüse verbindet Schneemann und Osterhase?» oder einen Sporttest: «Hüpfe einmal im Kreis um alle herum!»

5. Tierische Pantomime sorgt für Abwechslung Wie bewegt sich ein Hase, ein Huhn oder ein Känguru? Das lässt sich prima spielerisch erraten, sagt Lambeck. Ein Kind macht die Bewegung eines Tieres vor, alle anderen raten. Dann ist der Nächste an der Reihe.

6. Eierlaufen und andere Bewegungsspiele Ob drinnen oder draußen- Bewegungsspiele wie Eierlaufen halten auch an den Feiertagen fit. Dazu treten zwei Spieler gegeneinander an und laufen mit einem gekochten Ei auf einem tiefen Esslöffel eine bestimmte Strecke. So trainieren Kinder Geschicklichkeit, Balance und Geschwindigkeit. Sieger ist, wer das Ziel als Erster mit einem heilen Ei erreicht.

7. Zu Ostern gemeinsam mit Kindern kochen An Ostern stehen Eltern oft in der Küche. Kinder können dabei gleich mithelfen. Sie kochen und essen beispielsweise schwarze Urkarottensuppe und Frühlingssalat mit pochiertem Ei sehr gerne, erklärt Alexander Francolino vom Kreativ- und Bildungszentrum «Die gelbe Villa» in Berlin. Er ist Küchenchef des Kinderrestaurants «Fünf Jahreszeiten».

Rezept für Karottensuppe mit Salat Für vier Personen schwitzt Francolino zunächst eine mittelgroße rote Zwiebel an und gibt 500 Gramm violette Urkarotte, 30 Gramm Ingwer, ein bis zwei Esslöffel Honig und etwas Salz hinzu. Dann löscht er alles mit einem Liter Gemüsefond ab und kocht die Karotten weich. Nach etwa 35 Minuten inklusive Vorbereitungszeit püriert er die Suppe. Der Clou: Die Karottensuppe ist fast schwarz.

Frühlingssalat mit pochiertem Ei Für den Frühlingssalat mit pochiertem Ei nimmt Francolino 250 Gramm Wildkräutersalat mit Blüten. Dazu bereitet er ein Zwiebel-Senf-Dressing aus einer roten Zwiebel, einem Esslöffel Senf, fünf bis sechs Esslöffeln Rotweinessig, anderthalb Esslöffel Zucker, einem Achtelliter Öl und etwas Salz und Pfeffer zu. Dann gibt er je ein Ei in einzelne gebutterte Muffin-Förmchen. Die Muffin-Eier stellt er in einen Topf mit daumenhohem Wasser und setzt den Deckel auf. Auf kleiner Flamme garen die Eier etwa 12 bis 18 Minuten. Schließlich stürzt er die Eier aus der Form und serviert sie zum Salat.

