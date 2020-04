Haustiere: So findet man das passende Tier für das Kind

Viele Kinder wünschen sich einen Hund, eine Katze oder ein Meerschweinchen. Was sollten Eltern bedenken, bevor sie ein Haustier kaufen?

Fakt sei, dass Hund, Katze und Kaninchen treue Freunde für Mädchen und Jungen sein können. «Außerdem können Kinder einiges von ihnen lernen und werden durch sie in ihrer Entwicklung gestärkt.» Wie wissenschaftliche Studien belegen, fördert ein Haustier die soziale Kompetenz: So vermittelt die Beziehung zu ihm einem Kind etwa, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen.

Wie wählt man das passende Tier für das Kind?

So ist es an ihnen, ihrem Kind zu erklären, was eine artgerechte Haltung ist und einzugreifen, wenn es Fehler macht. Daher schafft man am besten eine Tierart an, die die ganze Familie mag. Neben dem Sympathiefaktor gilt es, noch andere Dinge zu klären. Sehr wichtig ist, dass genug Platz, Zeit und Geld für den tierischen Mitbewohner vorhanden sind. Außerdem ist nicht jede Tierart für Kinder geeignet: «Hamster definitiv nicht, weil sie nachtaktiv sind und tagsüber ihre Ruhe brauchen», sagt Peifer.