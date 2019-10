Scheidung der Eltern: Welche Folgen hat sie für die Kinder?

Wenn sich die Eltern scheiden lassen, leiden die Kinder extrem unter der Trennung. Diese Annahme ist weit verbreitet - aber vermutlich falsch.

Wenn das erste Baby kommt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an den Nerven zerrt, oder der Nachwuchs das Haus verlässt, dann gehen viele Ehen in die Brüche. «Oft wird den Kindern zuliebe mit der Scheidung gewartet», sagt Harald Rost vom Staatsinstitut für Familienforschung der Universität Bamberg. Von den 179.100 Ehepaaren, die 2012 in Deutschland vor den Scheidungsrichter traten, hatte fast die Hälfte minderjährige Kinder, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtet.