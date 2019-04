Kind ist zu laut: Was Eltern tun können

Kindern ist ihre Lautstärke oft nicht bewusst. Bemerken Eltern, dass ihr Kind oft auffallend laut spricht, sollten sie nach Gründen dafür suchen.

Macht sich ein Kind permanent mit hoher Lautstärke bemerkbar, sollten Eltern der Ursache nachgehen. «Überlegen Sie: In welchen Situationen ist es besonders laut? Wenn es sich in einer Gruppe durchsetzen will? Oder weil es nicht zu Wort kommt?», sagt Azzisa Pula-Keuneke vom Deutschen Bundesverband der Logopäden (DBL). Dann könnten Regeln in der Familie vereinbart werden: etwa, dass alle still sein müssen, wenn einer redet, oder jeder fünf Minuten Erzählzeit bekommt.