Kita-Platz-Absage: Wie Eltern eine Kinderbetreuung finden

Trotz des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz bekommen viele Eltern keinen Kita-Platz. Welche Alternativen Eltern haben.

Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen

"Jedes Unternehmen steckt viel Geld in die Ausbildung guter Leute. Das aufzugeben, weil jemand nach einigen Jahren im Unternehmen eine Familie gründet, wäre richtig teuer und daher kaum sinnvoll", sagt Wulf-Christian Ehrich, stellvertretender Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Dortmund. Er rät daher Müttern und Vätern ohne Betreuungsplatz, möglichst schnell das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen. Oft gebe es in den Unternehmen bereits Möglichkeiten, die Arbeitszeiten zu flexibilisieren, sei es über Homeoffice oder Gleitzeiten. "Es muss natürlich in den Betriebsablauf passen", betont Ehrich. Aber häufig lasse sich der Betrieb auf mehr ein, als Eltern zunächst denken.