Zeugnisse: Bei schlechten Noten Ruhe bewahren

Bringt das Kind ein schlechtes Zeugnis nach Hause, sollten Eltern erst einmal durchatmen - und dann in Ruhe überlegen, was die Konsequenzen sein sollen.

Kommen Kinder unerwartet mit schlechten Noten nach Hause, lassen viele Eltern sich zu einem Donnerwetter hinreißen. «Doch die Wut rauszubrüllen und zu schimpfen, fördert nur Widerstand beim Kind», sagt Diplom-Psychologe Ulrich Gerth. Er empfiehlt, das Problem erst einmal zu vertagen - und am Tag nach der Zeugnisvergabe mit kühlem Kopf auf das schlechte Zeugnis zu schauen.

Nicht mit überzogenen Strafen drohen

«Eltern sollten sich in Ruhe überlegen, was machen wir denn jetzt», rät Gerth, der auch Vorsitzender der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung ist. Denn bei spontanen Standpauken würden häufig Strafen angedroht, die völlig überzogen sind. Herausgebrüllte Konsequenzen à la «Bis zu den Sommerferien ist der Computer weg» bringen jedoch nichts. Eltern überlegen sich besser erst einmal: Lässt sich die Strafe durchhalten? Steht sie in einem Zusammenhang mit den schlechten Noten?