Tagesmutter finden: Tipps für die richtige Kinderbetreuung

Wenn für die Betreuung des Kindes kein Kita-Platz zur Verfügung steht, bietet sich berufstätigen Eltern eine Alternative: eine Tagesmutter. Wer bei der Suche helfen kann.

Bei der Suche nach einer geeigneten Tagesmutter wenden sich Eltern am besten zuerst an das örtliche Jugendamt. Die Mitarbeiter hätten einen guten Überblick über die Tagesmütter ihrer Region. Denn die Behörde stellt ihnen die sogenannte Pflegeerlaubnis aus. «Diese Erlaubnis soll Eltern versichern, dass bestimmte Qualitätsstandards eingehalten werden», erklärt Heide Pusch, Geschäftsführerin des Landesverbands der Tagesmütter-Vereine Baden-Württemberg.

Besuch bei der Tagesmutter

Um sich ein vollständiges Bild zu machen, sollten Eltern der Tagesmutter in jedem Fall selbst einen Besuch abstatten. Nur so könnten sie ein Gespür dafür bekommen, ob man mit ihr auf einer Wellenlänge sei, und die anderen Kinder kennenlernen. Wichtig sei auch, eine Eingewöhnungsphase zu vereinbaren. In der Regel dauere diese zwischen einer und drei Wochen. In dieser Zeit lerne das Kind die Gruppe zusammen mit den Eltern kennen. «Für das Kind ist es einfacher, Vertrauen zu fassen, wenn Mutter und Vater dabei sind.» Und den Eltern falle es leichter loszulassen, wenn sie den Eindruck haben, ihr Kind werde gut versorgt.