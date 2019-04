Ostern: Wie sagt man Kindern die Wahrheit über den Osterhasen?

Ostereier suchen macht Spaß. Aber was sollen Eltern antworten, wenn die Kinder wissen wollen, warum ein Hase Eier bringt? Wie viel Wahrheit sein muss.

Pauschal ein bestimmtes Alter festzulegen, um Kindern die Wahrheit über den Osterhasen zu sagen, ist schwierig. Eltern sollten sich besser an den Nachfragen ihrer Kinder orientieren: «Es kommt auch darauf an, wie der Mythos von den Eltern eingeführt wurde», sagt Roswitha Wiesheu, Leiterin der Münchner Akademie Kinder philosophieren.

Fragen nach Osterhase ernst nehmen

Werde Ostern als religiöses Fest in der Familie gefeiert, müssten Eltern andere Erklärungen abgeben, als wenn die Geschenke im Vordergrund stehen. In jedem Fall sollten Eltern die Fragen ihrer Kinder ernst nehmen: «Kindern geht es oft gar nicht um eine konkrete Antwort. Sie wollen, dass sich Eltern mit ihnen auf die Suche danach machen.» Solange der Osterhase für das Kind Realität sei, sollten Eltern es in diesem Glauben lassen.