Mit dem Fahrrad verreisen: So gelingen Radreisen

Der Sommer 2020 ist keine Saison für Fernreisen und spektakuläre Trips.

Entlang des Kanals in Neumarkt: Radfahrer auf dem Fränkischen Wasserradweg.

Stopp in der Werkstatt: Vor der ersten großen Radreise sollte das Zweirad auf Schäden und Tauglichkeit geprüft werden.

Immer am Meer entlang: Kellenhusen liegt am Ostseeküsten-Radweg.

Auf einer langen Radtour verstaut man Schweres am besten möglichst nah am Rad.

«Viele denken bei einer Radreise an längere Etappenreisen auf den klassischen Radfernwegen», sagt Louise Böhler, Leiterin Radtourismus des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Gerade für Einsteiger kann es jedoch entspannter sein, sich eine feste Unterkunft zu suchen und von dort aus die jeweilige Region mit dem Rad zu erkunden.

David Koßmann vom Pressedienst Fahrrad (pd-f) rät zu Flussradwegen: «Die Strecken sind gut ausgebaut und flussabwärts geht es tendenziell bergab.» Diese Routen sind laut ADFC-Analyse besonders beliebt: 2019 führten die beliebtesten Fernradwege an Weser, Elbe und Ruhr entlang.

«Die Kette braucht am meisten Pflege», sagt Koßmann. Um sie zu ölen, lässt man sie erst drei bis vier Mal durch einen Lappen laufen, dann träufelt man in mehreren Durchgängen Kettenöl auf. Zuletzt müssen die Bremsen überprüft werden, um auch mit Gepäck sicher halten zu können.

Selbst wer ein ganz neues Rad hat, sollte damit nicht sofort auf Reise gehen. Um sich an das Rad zu gewöhnen und probehalber einen ganzen Tag auf dem Sattel zu sitzen, empfiehlt es sich, vor dem Radurlaub mehrere Tages- oder Wochenendtouren zu machen.

Wer Luftpumpe, Flickzeug, ein Multitool-Werkzeugset und eventuell einen Ersatzschlauch einpackt, ist schon bestens ausgerüstet - man sollte aber auch tatsächlich wissen, wie man einen Schlauch flickt. Beim Packen verstaut man Schweres möglichst nah am Rad. Dabei ist es praktisch, in den Taschen feste Plätze zum Verstauen zu etablieren.

Kleidung nach dem Zwiebel-Prinzip, also mehrere dünne Schichten übereinander, spart Gewicht und macht anpassungsfähig. Getränke dürfen nicht fehlen. «Wenn der Fahrtwind angenehm kühlt, merkt man gar nicht, wie viel Flüssigkeit man verliert», warnt David Koßmann.

Die Situation 2020 bringt mehr Urlauber auf ihre Fahrräder, doch die Kapazitäten der Unterkünfte sind aus Hygienegründen beschränkt. Es ist daher sinnvoll, Unterkünfte vorab zu buchen. «Wenn man weiß, welche Sehenswürdigkeiten man sehen möchte und wie viele Kilometer man am Tag schafft, ist das auf jeden Fall sinnvoll», sagt etwa David Koßmann. Wer flexibel bleiben möchte, sollte auf die Stornobedingungen achten - oft geht ein Storno bis 24 Stunden vorher.

