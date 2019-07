Fahrradgarage schützt vor Diebstahl

Fahrradgaragen sind eine Möglichkeit, den Drahtesel sicher unterzubringen. Gute Produkte haben allerdings ihren Preis.

Die kompakte Parklösung für Fahrräder von Zweiradgarage ist so niedrig, dass sie vor dem Haus nicht die Sicht aus dem Fenster beeinträchtigt.

An einen amerikanischen Briefkasten erinnert die «Bikebox» von Walter Solbach Metallbau. Sie ist kaum höher und breiter als ein normales Fahrrad.

Die Fahrradgarage von Cervotec hat ein Edelstahlgerüst und eine transparente Kuppel aus Kunststoff, so dass man den mobilen Untersatz auch von außen sieht.

Wer keinen Keller oder Platz in der Auto-Garage für das Rad hat, braucht einen anderen Unterschlupf.

In Fahrradgaragen sind die Bikes gut geschützt vor der Witterung - und vor allem vor Diebstahl.

Fahrräder brauchen einen Stellplatz, an dem sie vor Regen und Dieben geschützt sind. Roland Huhn vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) rät zu besonderen Fahrradgaragen. Sein Argument: «Man sieht das Fahrrad nicht. Da muss der Dieb auf gut Glück die Box aufbrechen, bevor er sehen kann, ob es sich lohnt - oder ob überhaupt etwas drin ist. Das schreckt ab», sagt Huhn. Auch der Diebstahl von Einzelteilen wird so erschwert - gerade bei Pedelecs mit teurem Akku wichtig. Ein weiterer wichtiger Faktor: Bequemlichkeit. Das Schleppen aus dem Keller entfällt.

Fahrradgaragen gibt es ab 200 Euro

Allerdings hat der Stellplatz seinen Preis. «Einfache Fahrradgaragen gibt es ab 200 Euro. Aber um etwas Solides haben, muss man mehr in die Hand nehmen», erklärt Anna Florenske vom Verband Wohneigentum in Bonn. «Ab circa 1000 Euro Anschaffungspreis erfüllen die meisten die gängigen Kriterien, aber auch hier lohnen sich noch Vergleiche.» Es gibt Fahrradgaragen die an einen kleinen Holzschuppen erinnern, schlichte Metallkonstruktionen, futuristische Kunststoff-Boxen und sogar komplett im Boden versenkbare Garagen mit Betondeckel.