Fahrrad mit Elektromotor nachrüsten

Wer sein Rad mit einem Motor nachrüsten möchte, sollte sich Rat vom Profi holen. Denn der Einbau ist nicht immer sinnvoll - und kompliziert.

Kraftwerk fürs Rad: Der Hinterradeinbau ist eine Möglichkeit, um einen Motor am Fahrrad nachzurüsten.

Anpassarbeiten: Ein Monteur der Firma Electric Bike Solutions baut den Akku des Nachrüstsatzes an den Rahmen an.

Trend zur Trethilfe: Pedelecs unterstützen den Radler beim Fahren mit elektrischer Motorkraft. Für einige Räder kann eine Nachrüstung in Frage kommen.

Wem das Geld für ein neues Pedelec fehlt, der kann unter Umständen sein Fahrrad mit einem Motor nachrüsten. Firmen liefern dafür Bausätze zum Umbau in Eigenregie - oder bauen selbst um. Manche Radfachhändler bieten den Einbauservice ebenfalls. Günstig ist allerdings auch der nachträgliche Motoreinbau nicht. Es gibt außerdem viel zu beachten.

Es gibt drei Antriebsarten: Der Motor kann in die hintere oder vordere Radnabe eingebaut werden, eine weitere Möglichkeit ist das Tretlager. «Wir versuchen immer, erst ans Hinterrad zu gehen», sagt Thilo Gauch von der Firma Electric Bike Solutions. Klappt dies nicht, etwa weil das Fahrrad eine Nabenschaltung hat, wäre das Vorderrad die zweite Wahl. Danach erst käme das Tretlager in Betracht.

Der Hinterradeinbau biete sich an, weil das Rahmendreieck meist stabiler ist als die zwei Gabelrohre vorne, sagt Gauch. Auch zum Abstellen und Schieben des Rades sei diese Lösung angenehmer - ist der kiloschwere Motor vorne eingebaut, steht das Fahrrad instabiler, das Vorderrad tendiert zum Wegdrehen. «Das ist wie bei einem vollen Lenkerkorb», sagt Gauch.

Der Tretlagermotor habe zum Beispiel seine Berechtigung, wenn Nutzer mit dem Rad Sprünge machen wollen. Dann sollte der Schwerpunkt möglichst mittig und tief sein. Mittelmotoren seien in Deutschland stark verbreitet, sagt Gauch. Es gibt auch Experten, die sie für die beste Wahl halten.

Die Preise für Nachrüstbausätze beginnen bei mehreren hundert Euro. Wer den Umbau von Profis erledigen lässt, ist schnell mit mehr als 1000 Euro dabei. Im Vergleich zu einem neuen Pedelec ist das zwar in der Regel immer noch wesentlich günstiger. Es ist aber nicht nur eine Preisfrage, ob die Nachrüstung lohnt.

Entscheidender sind Zustand und Ausgangsqualität des Fahrrads: Rahmenkonstruktion, Rahmenmaterial, Art der Bremse, Laufleistung. Firmen wie Electric Bike Solutions oder Senglar lassen Räder vorher von einem Fachmann prüfen. Dieser entscheidet, ob das Rad technisch überhaupt für einen Umbau in Frage kommt. Wer einen Einbausatz kaufen will, muss vorab stets Fotos des Fahrrads schicken, sagt Jochen Treuz von Senglar. Eventuell rate man dem Interessenten dann, das Rad in einer Fachwerkstatt prüfen lassen sollte. Manchmal sage man auch direkt, dass es nicht geht.