Fahrradhelm wird oft falsch getragen

Damit der Fahrradhelm bei einem Unfall wirklich schützt, muss er richtig sitzen. Viele kriegen das nicht hin.

Er rät, ins Fachgeschäft zu gehen und dort die Helme zu probieren. Dafür sollten sich Radler ausreichend Zeit nehmen. Denn es komme darauf an, dass der Helm sich angenehm beim Tragen anfühlt: «Da sollte nichts wackeln oder scheuern», sagt Rademacher. Mit dem Kopfring lässt er sich dann noch weiter justieren, bis er fest sitzt. Bei geschlossenem Kinnriemen sollte hier zwischen Kinn und Riemen immer noch ein Fingerbreit Platz sein.

Helm muss waagerecht sitzen

Diese Hinweise gelten sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Im Alltag sollten sie bei jeder Fahrt genau darauf achten, dass der Helm richtig getragen wird. Er muss waagerecht auf dem Kopf sitzen. «Und nicht in den Nacken geschoben oder in die Stirn gezogen», sagt Rademacher. Meist sei er zu weit in den Nacken gezogen, wodurch er keine optimale Schutzfunktion mehr biete. Wer sich bei sich selbst nicht sicher ist, setzt den Helm wie gewohnt auf und bittet jemanden darum, ein Foto von der Seite zu machen.