Fahrradsattel richtig einstellen: Anleitung und Tipps

Ein falsch eingestellter Fahrradsattel kann zu Schmerzen in Rücken, Nacken oder Genitalien führen. Doch wie geht es richtig? Ein Experte erklärt's.

Ergonomisches Dreieck beachten

So sollten Alltagsradler grundsätzlich auf das sogenannte ergonomische Dreieck achten, um eine gute und bequeme Grundeinstellung zu bekommen. «Das besteht aus dem Kontaktpunkt am Sattel, dem Griff- und den Tretpunkt», sagt Fehlau. Diese Parameter beeinflussen sich gegenseitig, müssen aber in Einklang gebracht werden. Am besten holt man sich dafür Unterstützung durch eine zweite Person, die einen auf dem Rad stützt und beobachtet. Dabei kommt es auf folgende Punkte an: