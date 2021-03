Lastenräder: Vorteile und Nachteile der verschiedenen Typen

Long John, Bäckerrad, Christiania-Bike: Lastenfahrräder bekommen vor allem in der Stadt immer mehr Fans. Die Unterschiede bei Fahrdynamik und Zuladung sind groß.

Je nach Konstruktion des Lastenrades bieten handelsübliche Lastenräder 100 bis 150 Kilo Zuladung, erklärt René Filippek vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). «Mit so einer Ladung sind die Räder gut in Bewegung zu bringen und kontrollierbar.»

Bäckerrad: Kompakt und leicht

Diese Bezeichnung kommt noch aus jener Zeit, als Bäcker ihre Brötchen in einem großen Korb vor dem Lenker ausfuhren. Die Transportauflage ist vorne am Rahmen - häufig liegt sie auf dem Rad, das dafür kleiner dimensioniert ist. Das Gewicht hält sich in Grenzen, und durch die kompakte Größe ist es gut abstellbar und kann sogar in den Fahrradkeller getragen werden.