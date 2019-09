Unweit vom Brandenburger Tor und der Friedrichstraße liegt der Volkswagen We Space.

Die blaue Oase in Berlin Mitte

Die Eventlocation hat mit seiner zentralen Lage mitten in Berlin – Unter den Linden 19a – , einer guten Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe einiges zu bieten.



Die Location bietet eine Bar, Lounge, Garderobe und Exklusives Interior Design. Die maximale Kapazität liegt bei 199 Personen . Bei Events und Workshops können zwischen 100-150 Personen begrüßt werden und für Schulungen kann der Volkswagen We Space für bis zu 80 Personen gebucht werden. Zudem kann der Raum je nach Bedarf individuell bestuhlt und genutzt werden.



Ausgestattet ist die Eventlocation mit einer LED-Wall, Beschallungsanlage, Monitore n, Design-Möbeln und einer Bühne mit Auditorium.