Bowling World Berlin

Im Herzen von Berlin am schönen neuen Mercedes-Platz, entstand im Oktober 2018 ein neues Bowling und Entertainmentcenter.

Ob mit Freunden oder der Familie, ob mit Arbeitskollegen oder Geschäftspartnern, ob mit Kinder oder der ganzen Schule: Ausgelassen feiern kann im Bowling Center jeder. After Work Bowling, College Nights, Flirt Bowling oder Sweet Sixteen Partys für alle Altersklassen, Specials für ganz besondere Anlässe wie Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede oder Partys nach Wahl sind nur ein Teil des großen Freizeitangebotes.

Für Firmen, die Mitarbeitern oder Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis bieten möchten, bietet die Location verschiedene Firmenpakete an. Wer niveauvoll und etwas diskreter feiern möchte, findet in einem der abgetrennten VIP-Bereiche einen passenden Rahmen.

Exklusive VIP-Bereiche für hochwertige Events

Ob Fortbildung in kleinem Rahmen mit 10 Teilnehmern, gemütlicher Kaminabend mit Wein, Netzwerktreffen oder ein Workshop mit 100 Personen – das Bowling Center bietet sich für verschiedene Veranstaltungsformate an. Mit Hilfe der Licht- und Tonanlagen schafft das Eventteam den passenden Rahmen und eine entsprechende Atmosphäre gemäß individueller Anforderungen.



Die neue Marke Living Room steht für den Premium-Bereich innerhalb der Bowling World Center und wird erstmals im neuen Flaggschiff am Mercedes Platz umgesetzt und etabliert. Wesensprägendes Merkmal ist das loungeartige Ambiente, unterstrichen durch behagliche Kamine und hochwertige Dekoration.