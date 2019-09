Der Berliner Fernsehturm gehört nicht nur zu den bekanntesten Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt, mit 368 Metern ist er auch das höchste Bauwerk des Landes.

Der Berliner Fernsehturm wurde zwischen 1965 und 1969 in bester Stadtlage errichtet. Direkt am Alexanderplatz werden private und geschäftliche Anlässe im wahrsten Sinne des Wortes zum Highlight!

Am Boden oder in der Sky Lounge

Für Events stehen mehrere Veranstaltungsbereiche zur Verfügung. Das Obere Foyer mit Lobby Bar, am Fuße des Turms, eignet sich beispielsweise zum Empfang der Gäste. Dieser Teil der Location bietet Kapazitäten für bis zu 200 Personen – und eine ganz besondere Architektur. Mittels der Hochgeschwindigkeitsaufzüge gelangt man im Anschluss innerhalb von nur 40 Sekunden in schwindelerregende Höhen.



203 Meter über den Dächern wartet die Aussichtsetage auf Gäste. Berlins höchste Bar begeistert mit 60 Panoramafenstern, die dank der umlaufenden Anordnung traumhafte Aussichten eröffnen. Bis zu 120 Personen kommen hier in den Genuss eines 360°-Panoramablicks. Je nach Gruppengröße kann die komplette Etage, oder nur die Bar gemietet werden, in der 60 Eventteilnehmer Platz finden.