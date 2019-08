Ausgelassene Stimmung, Partyfieber und Tanzen bis in die Nacht - im Soda Club auf dem Gelände der Kulturbrauerei in Berlin kommt Lebensfreude auf.

Der Soda Club liegt auf dem Gelände der bekannten Kulturbrauerei in Berlin und lädt auf insgesamt fünf Floors zu Partys mit bis zu 1.000 Personen ein. Ergänzt werden die großzügigen Eventflächen durch einen einladenden Lobby-Bereich und die Terrasse.

Im Soda Club sind die Floors so individuell wie die Gäste selbst - fetzige Farben, ein modernes Ambiente und eine professionelle Lichttechnik bieten die passenden Voraussetzungen für lange Partynächte. Das Veranstaltungsteam kümmert sich nicht nur um die Ausrichtung der Party, das Catering und die Dekoration, sondern verfügt auch über viele Kontakte zu angesagten DJs, die für Tanzstimmung sorgen.

Die erste eigene Modenshow, eine Vernissage oder ein kreativer Pitch? Im Soda Club in Berlin können auch außergewöhnliche Events umgesetzt werden. Durch eine moderne Lichttechnik werden Models, Exponate und Ideen gezielt in Szene gesetzt. Dank einer professionellen technischen Ausstattung inklusive Beamer und Leinwand sind Präsentationen und Vorträge im stilvollen Ambiente möglich.

Ein Club als Allround-Talent für Großveranstaltungen

Ob leise oder laut, bunt oder schlicht, Veranstaltung mit wenig Gästen oder Großveranstaltung - der Soda Club in der Kulturbrauerei Berlin hat sich als echtes Allround-Talent bewährt. Auf mehr als 1.200 m² finden mehr als 1.000 Personen Platz. Neben den Indoor-Flächen lassen sich die Terrasse und der Biergarten ideal in das Veranstaltungskonzept integrieren und sind sowohl bei Firmenevents als auch auf Geburtstagspartys ein beliebter Ort zum Entspannen und Durchatmen an der frischen Luft.