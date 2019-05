Palais Kulturbrauerei

Das eindrucksvolle Palais liegt auf dem Gelände der Kulturbrauerei in Berlin und empfängt Gäste mit historischem Charme und edlem Ambiente.

Professionell tagen im Palais

Je nach Bestuhlungsvariante finden bis zu 120 Personen Platz in den hellen, lichtdurchfluteten Seminarräumen. Ob eine professionelle Licht- und Soundtechnik, schnelles Internet oder eine innovative Präsentationstechnik – das Palais erfüllt die Ansprüche an einen erstklassigen Tagungsort. Auf einer großzügigen Bühne mit Leinwand werden Ideen, Projekte und Vorträge ideal in Szene gesetzt. In den Pausen lädt die Terrasse auf eine Tasse Kaffee oder Tee im Grünen ein, bevor in separaten Seminarräumen konzentriert weitergearbeitet werden kann.