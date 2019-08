Sunset Marina

Die Eventlocation Sunset Marina begrüßt ihre Gäste auf einer großzügigen Fläche mitten in der malerischen Natur am Pichelsee in Berlin-Spandau.

© Sunset Marina

Auf dem Gelände der Sunset Marina finden Gastgeber die richtigen Voraussetzungen für ein einzigartiges Event vor: Unberührte Natur, eine private Atmosphäre und moderne Veranstaltungsräume. Selbst Übernachtungen sind auf dem Gelände möglich.

Eine Location am und auf dem Wasser Die Eventlocation Sunset Marina bietet ihren Gästen am Pichelsee in Berlin-Spandau Erholung pur. Ob eine Party im Marina Bootshaus mit bis zu 80 Personen, ein Outdoor-Event auf einer der vielen grünen Wiesen oder exklusives Meeting im Architekten-Hausboot H2Loft – die Gastgeber können aus einer Vielzahl an Möglichkeiten bei der Gestaltung ihres Events auswählen.

Tagungen im Grünen veranstalten Fernab des hektischen Treibens in Berlins Großstadt können sich Unternehmen auf das Gelände der Sunset Marina zurückziehen, um gemeinsam an kreativen Ideen zu arbeiten. Für die Stärkung des Teamzusammenhalts bietet sich ein abwechslungsreiches Programm auf einer der Freiflächen oder auf dem schwimmenden H2Loft an.

Heiraten mit Blick über Berlin Die Sunset Marina bietet dank der Lage am malerischen Pichelsee eine traumhafte Kulisse für Brautpaare. Das Marina Bootshaus ist nicht nur die ideale Location für eine ausgelassene Hochzeitsparty, auf dem Gelände finden sich auch ausreichend Motive für das Fotoshooting mit der ganzen Familie. Wem der See alleine nicht ausreicht, der kann mit dem H2Loft auch die umliegenden Gewässer erkunden und in der Abendsonne in den Hafen der Ehe einlaufen.

Kurzübersicht Zweck: Event, Eventmodule & Incentiveprogramme, Film / Foto, Hochzeit, Meeting, Präsentation, Privatanlass, Tagung & Kongress

Eignung: Hallen, Special Locations, Veranstaltungsräume

Personen (größter Raum): 80

Region: Spandau

Raumkapazitäten Raum Länge (m) Breite (m) Höhe (m) Fläche (m²) Reihen Parlam. U-Form Bankett Gala Empfang Bootshalle 20 7 3,5 120 10 40 20 40 80 80

Ausstattung Beamer

Flipchart

Klimatisiert

Kraftstrom

Leinwand

Lichtanlage

Tonanlage

Besonderere Merkmale Cateringfrei

Parkplätze

Tageslicht

Zufahrt für LKW