Die Arena Halle in Berlin verbindet historischen Industrie-Charme mit modernem Ambiente und ermöglicht Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Besuchern.

Viel Platz für abwechslungsreiche Tagungen und Kongresse

In der Arena-Halle sind Tagungen und Kongresse in ansprechendem Ambiente möglich. Je nach der erwarteten Gästeanzahl können die drei Veranstaltungsbereiche flexibel ausgewählt oder kombiniert werden. In der Arena-Halle nehmen bis zu 3.500 Gäste in parlamentarischer Bestuhlung Platz. Durch die freien Zugänge zu den einzelnen Veranstaltungsbereichen eignet sich der Gebäudekomplex auch für Kongresse und Hausmessen. Die einzelnen Bereiche und Nebenräume können als separate Ausstellungsflächen genutzt werden.