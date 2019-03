The West View in Berlin punktet bei Gästen mit einem weitläufigen Blick über den Kurfürstendamm und bietet Events ein modern-klassisches Ambiente.

Das The West View Berlin zeichnet sich durch lichtdurchflutete Räume, große Fenster und helle Farben als ansprechende Film-und Fotolocation aus. Der 120 m² große Hauptbereich und die zwei kleineren Suiten laden Fotografen, Models und Schauspieler zum Arbeiten in einer angenehmen Atmosphäre ein.

Eine Hochzeit mit Panoramasicht genießen

Brautpaare, die nach einer modernen Location mit besonderem Ausblick suchen, werden im The West View fündig. Das Apartment ermöglicht durch bodentiefe Fenster und eine Glasfront eine Panoramaaussicht über den Kurfürstendamm und fängt so die Lebendigkeit der Stadt ein. Die Gesellschaft darf sich auf ein Fest in einem eleganten Ambiente freuen und auf den bequemen Sofas im Vintage-Stil Platz nehmen. Eine professionelle Tontechnik von SONOS sorgt für eine angenehme Hintergrundmusik beim Hochzeitsessen und kann abends für eine ausgelassene Party aufgedreht werden.