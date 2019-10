Das Loft am Salzufer ist eine modern eingerichtete Apartmentlocation mitten in Berlin, die Gäste mit einer Panoramaaussicht über die Stadt verzaubert.

Das Team vom Loft am Salzufer bietet allen Verliebten ein sorgfältig zusammengestelltes Hochzeitspaket an. Ein kompetentes Service-Team unterstützt das Brautpaar bei der Bewirtung der Gäste und kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf des Live-Programms. Um Beamer, Leinwände, Musik und Ton müssen sich die frisch Vermählten keine Gedanken machen – sie dürfen sich ganz auf ihre Traumhochzeit hoch über Berlin konzentrieren. Einen einmaligen Ausblick kann die Hochzeitsgesellschaft bei einem Besuch der Dachterrasse genießen. Bis zu 90 Gäste finden in dem modernen Apartment Platz zum Tanzen, Feiern und Glücklich-Sein.

Tagen mit Blick über Berlin

Das Loft am Salzufer verfügt über eine Fläche von 220 m², die Platz für bis zu 150 Tagungsgäste bietet. Die Location erfüllt alle Voraussetzungen für den reibungslosen Ablauf eines Business-Meetings: Die Räume sind mit einer hochwertigen Präsentationstechnik ausgestattet und die Gäste werden sich dank des komfortablen Mobiliars wohlfühlen. In den Pausen und nach Feierabend lädt die modern eingerichtete Wohnküche zum gemeinsamen Abschluss mit kulinarischen Besonderheiten ein. Ob Live-Cooking, Workshop mit einem Sternekoch oder Self-Made-Buffet – im Loft am Salzufer können sich Teams beim Essen in angenehmer Atmosphäre besser kennenlernen.